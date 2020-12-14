Девушка выложила в Сеть фото своих аномально длинных стоп

https://static.news.ru/photo/981fe328-3e2a-11eb-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Фото аномально длинных стоп выложила пользователь портала Reddit.

lollathon22/reddit.com

Так, юзер с ником lollathon22 заявила, что у неё 13-й размер ноги при росте 5,4 фута (162 сантиметра). По словам девушки, её ладони тоже довольно крупные — они удивляют всех её друзей. Примечательно, что врачи не выявили никаких отклонений в состоянии здоровья обладательницы длинных стоп.

Стоит отметить, что 13-й мужской размер стопы в США — это 48-й европейский, а в Великобритании — 49-й. Можно предположить, что длина ноги девушки достигает 30,5–31,1 сантиметра. В России данным параметрам соответствуют 45-й и 46-й размеры.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли опубликованное фото. Многие из них поинтересовались, где девушка покупает себе обувь.

Как ты спускаешься с лестницы и катаешься на лыжах? — написал один из пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете набирает популярность видео с 30-летней Самантой Рамсделл из американского Коннектикута с «самым большим в мире ртом».

Рамсделл прославилась благодаря изоляции и своему большому рту. Она утверждает, что её рот побил текущий мировой рекорд Гиннесса: 3,75 дюйма от верхних до нижних резцов. Саманта измерила его и уверяет, что размер — «около четырёх дюймов».