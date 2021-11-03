Девушка Саакашвили попросила власти Грузии перевести политика в клинику

Украинская девушка Михаила Саакашвили Елизавета Ясько обратилась к грузинским властям с просьбой перевести экс-президента страны в частную клинику с соответствующими условиями. Этого требует его состояние здоровья, которое оценивается как критическое, заявила Ясько во время прямого эфира в Facebook.

В своём обращении депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» сослалась на заявление личного врача политика Нико Кипшидзе, который заявил, что бывшему губернатор Одесской области осталось «несколько часов» до очень критического состояния, после которого человек может впасть в кому, потерять сознание и даже умереть.

Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться, — рассказала украинка.

Причиной такого состояния, уверяют личный врач и адвокаты Саакашвили, стала голодовка, объявленная им 1 октября. Защита опального политика настаивает, что ему нужна госпитализация за пределами тюрьмы.

Ясько по этому поводу обратилась к властям Грузии с призывом немедленно принять соответствующие меры.

Ранее Михаил Саакашвили решил отказаться от лечения. Он не принимает лекарства после того, как появилось видео, на котором политик кушает кашу, сообщил врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе.