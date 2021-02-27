Девочка нашла умерших от коронавируса родителей в подвале дома

https://static.news.ru/photo/7f0dd702-79c9-11eb-bd9f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В американском городе Сент-Луис 11-летняя девочка обнаружила в подвале дома скончавшихся от коронавируса родителей.

Грегори и Эрика Гринмен заразились COVID-19 и решили провести карантин в подвале, чтобы не инфицировать единственную 11-летнюю дочь. В один из дней девочка спустилась к ним и нашла их мёртвыми из-за осложнений, связанных с заболеванием, передаёт The Sun.

По словам соседа Чака Дая, незадолго до случившегося Эрика Гринмен перенесла инсульт и лечилась в больнице. Позднее выяснилось, что у неё положительный результат теста на коронавирус, поэтому женщину отправили домой на карантин. Вслед за ней заболел и её муж.

Соседи пары сказали, что они были очень хорошими людьми.

Ранее пассажирка самолёта, которая стала свидетельницей смерти находившегося рядом с ней попутчика с коронавирусной инфекцией, рассказала о произошедшем в социальной сети. Женщина сообщила, что прямо на её глазах в лайнере скончался мужчина, который летел в сопровождении супруги. По её словам, жена умершего подтвердила, что у мужа был диагностирован коронавирус. При этом автор поста не уточнила, какая авиакомпания выполняла рейс, но отметила, что пилот не принял решение об экстренной посадке и продолжил следовать в пункт назначения.

Пользователи Сети ужаснулись случившимся. Многих разозлило, что инфицированные коронавирусом люди летают вместе со здоровыми пассажирами. Некоторые поинтересовались, каким образом путешественник смог попасть на борт самолёта без теста на коронавирус, писал NEWS.ru.