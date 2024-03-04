Детям в ФРГ показали видео про ракету Taurus, которая «хочет» на Украину ZDF опубликовала видео для детей про ракету Taurus, которая «хочет» на Украину

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Ракета Taurus

Немецкая государственная телерадиокомпания ZDF опубликовала в детской программе logo! ролик про крылатую ракету Taurus, которая «хочет» на Украину, но ей мешает туда попасть «колеблющийся» канцлер ФРГ Олаф Шольц. Видео вызвало гневные комментарии пользователей, назвавших его «мерзким».

Ролик под названием «Для Украины нет Taurus» появился на YouTube-канале logo!plus 27 февраля, но немецкие СМИ обратили на него внимание только в марте. На видео Taurus жалуется британской и французской ракетам Storm Shadow и SCALP, а также танку Leopard 2, что никак не может попасть на Украину, но в этом нет ее вины.

Дай отгадаю: тебе нельзя на Украину из-за того, что твой канцлер снова медлит и колеблется? — спрашивает ее французская SCALP.

Затем ракеты и танк детскими голосами обсуждают «порядочную встряску», которою они должны устроить Шольцу.

Это видео вызвало возмущение пользователей, они назвали ролик «мерзким» и не смогли сразу поверить, что его показывают детям. Выяснилось, что редакция YouTube-канала logo!plus подготовила ролик для TikTok-аккаунта программы, и он ориентирован на подростков от 13 лет и выше. В связи этим тема была намеренно утрирована приемами сатиры.

На днях Олаф Шольц отказался отправлять на Украину крылатые ракеты Taurus, потому что в стране нет военных, умеющих ими пользоваться. Его обвинили во лжи и искажении фактов ради того, чтобы не поставлять ракеты Киеву.