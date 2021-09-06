«Дети в подвале играли в гестапо»: подростки получили сроки за убийства

В делах о жестоких убийствах, слушавшихся в минувшие выходные, помимо возраста преступников потрясает и то, что следствию так и не удалось выяснить мотивацию убийц.

Суд в финской столице Хельсинки разбирался с тремя 16-летними школьниками, которые замучили до смерти своего одноклассника. На его теле было найдено более сотни ножевых ранений.

Убийцы получили тюремные сроки от восьми до десяти лет. В ходе следствия было установлено, что они преследовали своего недруга несколько месяцев до последней фатальной для того встречи в городском парке 4 декабря прошлого года. Там преследователи разбили жертве голову, переломали ребра и затем забили ножами.

Еще больше шокировало финскую общественность то, что убийцы и их жертва дружили с детского сада и были неразлучной четверкой. Даже глава МВД Финляндии Мария Охисало призналась, что ее нервы не выдерживают.

Теперь многие финны возлагают ответственность за жесткое убийство не только на тройку юных садистов, но и на архитекторов системы ювенальной юстиции, поскольку убитый подросток был ранее изъят из родной семьи и помещен в интернат специально для таких «спасенных от родителей» детей.

Администрация интерната и учителя хватились об отсутствии подопечного только три дня спустя после его исчезновения. Сейчас ювенальные власти запоздало признаются, что каждый второй обитатель подобных учреждений является жертвой травли со стороны ровесников. Полиция Хельсинки выясняет сейчас, какова степень вины дирекции интерната за произошедшее.

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В атаку на семью

В Финляндии действуют одни из самых «либеральных» законов в мире, касающихся отношений семьи, государства и детей. Ювенальные органы в Суоми имеют право изымать детей из семей, например, по жалобе самих же детей на «дурное обращение» со стороны родителей. Таковым может быть признано всё, что угодно – вплоть до требований отца и матери прекратить играть в компьютерные игры и заняться уроками.

Финская ювенальная юстиция является совершенно непрозрачной: обстоятельства изъятия никогда не выносятся на общественное обсуждение, суды принимают решения в закрытом режиме. При этом максимальное наказание за педофилию, например, по финскому закону составляет всего два года тюрьмы.

Финляндия также является единственной страной, где c 2019 года всё правительство, за единичными исключениями, состоит только из женщин, включая силовых министров, а 34-летняя премьер-министр Санна Марин является самой молодой главой правительства в мире.

Я хочу построить общество, в котором каждый ребенок может стать кем угодно, может жить и расти достойно, – написала она в своём Twitter.

От финской ювенальной юстиции пострадали и некоторые российские родители и дети. Так, в 2014 году власти городка Вантаа отобрали дочь у петербурженки Александры Фоминой после того, как 10-летняя девочка неудачно попыталась шантажировать мать, заявив, что та ее бьет. Правда, через месяц ребенка вернули матери, но этот счастливый финал скорее исключение, чем правило. Так, Анастасия Завгородняя, у которой в 2013 году изъяли четырех детей, обратно их пока не получила. Не помогло даже вмешательство МИД РФ. В 2012 году власти Финляндии отняли 6‑летних двойняшек у Светланы Карелиной.

Ювенальная юстиция представляет собой одно из главных орудий фашизации общества и уничтожения семьи как основного института общественной жизни, – предупреждает финский правозащитник Йохан Бекман.

C такой оценкой в беседе с NEWS.ru категорически не согласился эксперт по ювенальной юстиции Рустем Максудов, изучавший этот институт в Финляндии, Британии, Бельгии, США, Канаде и Новой Зеландии.

Ошибки совершают любые суды, будь то криминальные, ювенальные или семейные. Ошибки совершают психологи, социальные работники. Число ошибок в таких тонких материях как семейные отношения может составлять процентов тридцать. Но делать на этом основании заключение, что ювенальная юстиция – изобретение дьявола, нельзя. Рустем Максудов президент центра «Судебно-правовая реформа» президент центра «Судебно-правовая реформа»

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Под опеку убийц

По хронологическому совпадению, также в минувшее воскресенье, суд округа Манитовок в американском штате Висконсин вынес приговор 17-летнему подростку за убийство 7-летнего мальчика Этана. Само убийство было совершено в 2018 году – то есть тогда обвиняемому было всего 14 лет.

Имя убийцы не называется, поскольку он является несовершеннолетним – своё совершеннолетие он справит за решеткой, где ему предстоит отметить еще 20 дней рождений. Но приговор ему вынесен как если бы он был взрослым, так как суд счел, что убийца вполне в состоянии осознавать степень содеянного.

Такой срок назначен для того, чтобы подсудимый смог морально повзрослеть, развиться, заняться самообразованием, научиться сдерживать свои эмоции, – написала судья Джерилин Дец в мотивационной части приговора.

В отличие от финских следователей, их американским коллегам удалось точно установить, за что осужденный убил ребенка. «Причиной» стало его плохое знание стихов Библии. Но сильнее всего шокировало общественность, когда в ходе следствия выяснилось, что убийца был приглашен в качестве репетитора опекуном ребенка, Тимоти Хаушульцем. «Репетитором» Хаушульц назначил собственного сына, которому на тот момент было 14 лет. Отец же велел родному сыну «наказать» несмышленого пасынка.

В ходе суда всплыли подробности того, как Хаушульц-младший «воспитывал» Этана. «Воспитательные меры» включали, в частности, двухчасовую пробежку с бревном на плече. Когда изможденный Этан выронил груз, его надсмотрщик нанес ребенку около ста ударов руками и ногами, повалил его в лужу и прыгал у него на голове. Когда Этан потерял сознание, «репетитор» закопал его в снег, где ребенок и замерз насмерть.

Хаушульц-старший также предстанет перед судом в декабре этого года по обвинениям в преступной халатности, повлекшей смерть малолетнего. Его жена Тина ранее уже была приговорена к пяти годам заключения по аналогичному обвинению.

Американские наблюдатели отмечают, что ранее тот же самый суд, который рассматривал дело об убийстве Этана, изъял его у родной матери, Андреи Эверетт и поместил в приёмную семью.

Я не вижу смягчающих обстоятельств для убийцы моего сына. Адвокаты заявляют, что тот сделал это из-за тяжелой обстановке в его семье. Но мы все испытали детские травмы, и тем не менее, мы не убиваем семилетних детей, – заявила она в суде.

И в Финляндии, и в США, и во всех других странах власти ведут себя в семейно-детских делах как слоны в посудной лавке, сказала NEWS.ru юрист и психолог Анна Швабауэр.

Детей часто отнимают у родителей по абсолютно надуманным основаниям и передают опекунам или в государственные приюты, в результате чего они попадают из огня да в полымя. Анна Швабауэр Эксперт научного совета по семейному праву при Совете Федерации РФ Эксперт научного совета по семейному праву при Совете Федерации РФ

По ее мнению, система опеки над детьми материально заинтересована в увеличении числа изъятий детей из семей, потому что эти структуры, в том числе НКО, получают государственное финансирование за оказание такого рода «социальных услуг».