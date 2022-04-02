«Дети удивились ещё больше»: Песков о санкциях против его семьи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», что был удивлён введением санкций в отношении него самого и его детей. По его словам, ограничительные меры со стороны Запада стали лучшим подтверждением его слов о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении Москвы.

Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились ещё больше меня, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что молодое поколение растёт «такими космополитами, людьми мира», и когда им рассказываешь, что что-то несовместимо с нашими традициями и обычаями или не вписывается в наш генетический код, то они не всегда это понимают.

Санкции в отношении семьи пресс-секретаря Владимира Путина 11 марта ввели США. Под ограничительные меры попали Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы, позже в санкционный список их внесла Великобритания. Всем им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране, если будут найдены, заморозят.

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала решение о санкциях словами «жизнь продолжается». Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова назвала необоснованными введённые против неё рестрикции, она отметила, что не имеет никакого отношения к военной спецоперации, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине.