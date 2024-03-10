«Дети стреляют и сжигают тела»: жители Гаити описали ситуацию с бандами Жители Гаити рассказали о вооруженных детях, которые сжигают тела людей

Многие жители Гаити боятся выходить из домов, опасаясь бандитских группировок, которые орудуют в стране, пишет The New York Times. По словам граждан, по улицам ходят маленькие дети с автоматами и стреляют в людей, а также сжигают их тела.

На улицах ходят маленькие дети с тяжелым автоматическим оружием. Они стреляют в людей и сжигают их тела без угрызений совести. Я не знаю, как это квалифицировать. Я спрашиваю себя, что случилось с этим поколением. Они вообще люди? — заявила местная радиоведущая Блондин Танис.

Большинство жителей республики выходят на улицы только для того, чтобы купить воду и продукты. Эксперты опасаются, что запасы продовольствия в Гаити начнут сокращаться, поскольку автомобильные перевозки в настоящее время опасны, а порты находятся под контролем банд. В некоторых районах страны уже несколько месяцев нет электричества.

Врач местной больницы Жан-Марк Бике рассказал, что на заправках больше нет бензина и люди продают топливо ведрами. По словам специалиста, при отсутствии чистой питьевой воды возрастает риск заболевания холерой. Он также подчеркнул, что запасы крови и кислорода находятся на исходе.

Ранее сообщалось о нападении вооруженных людей на президентский дворец в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Атака была скоординирована главами нескольких бандитских группировок. Кроме этого, боевики атаковали Министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции. В результате вооруженного столкновения было убито более десяти членов бандитских формирований.