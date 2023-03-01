Дети и подростки станут меньше сидеть в TikTok TikTok введет ограниченное время пользования сервисом для лиц младше 18 лет

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Разработчики TikTok добавят ряд функций, вводящих ограничение на время пользования платформой для детей и подростков, следует из заявления, опубликованного 1 марта на сайте компании. В нем говорится, что в ближайшие недели на каждый аккаунт пользователя младше 18 лет будет автоматически установлен 60-минутный ежедневный лимит.

В компании пояснили, что нет какого-либо правила касательно рекомендованного времени пользования подобными приложениями, поэтому сотрудники TikTok посоветовались с экспертами из Лаборатории цифрового здоровья в Бостонской детской больнице при выборе этого ограничения.

Таким образом, по достижении 60-минутного лимита несовершеннолетним пользователям приложение предложит ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться сервисом. Тем, кому меньше 13 лет при достижении лимита будут предложены еще 30 минут для просмотра видео, однако если их родители или опекуны введут пароль.

Ранее членам и сотрудникам палаты представителей США приказали удалить у себя китайскую социальную сеть TikTok. Соответствующее письмо офиса административного директора палаты опубликовал в Twitter журналист ABC News.

Двумя месяцами позже Центр кибербезопасности Дании рекомендовал депутатам парламента страны отказаться от использования приложения TikTok, поскольку существует риск кражи их данных через это приложение. Рекомендацию удалить сервис с устройств получили все депутаты по электронной почте.