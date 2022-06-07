Дети до семи лет будут ездить в электричках бесплатно по всей России Госдума отменила плату для детей до семи лет за проезд в электричках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от пяти до семи лет включительно. Авторы законопроекта сообщили, что, по действующему законодательству, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке. Родителям платить за ребенка не придется, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что сейчас только в 48 субъектах РФ предуcмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до cеми лет. Им предоставляется скидка от 50% до 75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в пoлном объеме.

Ранее стало известно, что в Подмосковье собираются запретить оплату проезда в автобусах наличными. В региональном парламенте считают, что такой способ увеличивает требуемое на посадку время, а также отрицательно влияет на безопасность дорожного движения, так как водитель занят расчетами с пассажирами.