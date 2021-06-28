Детей в Индии поразил смертельно опасный синдром

Детей в Индии, которые переболели коронавирусной инфекцией, поразил смертельно опасный мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщают журналисты газеты The Times of India.

Данное заболевание уже фиксируется в течение года, однако в последнее время количество случаев стало расти. Однако точное число пока не установлено, рассказал профессор Джаяшри, заведующий педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе. Он отметил, что отсутствие чёткой статистики вызывает тревогу у врачей. Только в Чандигархе насчитывается от 42 до 252 заболевших.

Сам коронавирус, как рассказали медики, дети переносят легче, чем взрослые. Но после COVID-19 у них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который характеризуется лихорадкой, температурой, сыпью, рвотой и диареей. Его часто путают с другими детскими недугами.

Чаще всего этот синдром поражает детей с избыточным весом. Его возникновение, уточнил профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха, связано с отсутствием двигательной активности и прогулок на свежем воздухе из-за ограничений в связи с пандемией.

Ранее учёные из Национального института вирусологии Индии впервые нашли у летучих мышей убивающий людей вирус. Сейчас против него нет вакцин и лекарств, поэтому у вируса запредельно высокий уровень смертности, говорится в индийском «Журнале инфекций и общественного здравоохранения», где опубликована статья исследователей.