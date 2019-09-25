В США обнародовали стенограмму разговора президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, произошедшего 25 июля. Именно эта телефонная беседа послужила основанием для начала процедуры импичмента Трампа. News.ru ознакомился с текстом стенограммы и приводит полный перевод той части разговора, из-за которой неназванный сотрудник американской разведки ранее составил жалобу на президента. Из неё следует, что Трамп действительно просил Зеленского возобновить расследование против своего противника Джо Байдена, но речь и шантаже и давлении не идёт.

Трамп: Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина много знает об этом. Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что случилось с этой всей ситуацией с Украиной, говорят, Crowdstrike (Технологическая компания, которая занималась расследованием взлома серверов Демократической партии. Украденный компромат на демократов позже появился на WikiLeaks — News.ru). Я полагаю у вас есть один богатый человек... Сервер, говорят, был на Украине... Много всяких вещей происходят, вся эта ситуация. Я думаю, что вы окружаете себя теми же самыми людьми. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и чтобы вы докопались до сути. Как вы вчера видели, весь этот беспорядок закончился очень плохим выступлением человека по имени Роберт Мюллер, совершенно некомпетентным. Но говорят, что многое началось с Украины. Всё, что вы можете сделать, очень важно. Сделайте это, если возможно.

Зеленский: Да, это так. То, что вы только что упомянули, очень важно для меня, как для президента, и мы открыты для любого сотрудничества в будущем. Мы готовы открыть новую страницу в сотрудничестве между Соединёнными Штатами и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла из Соединённых Штатов, и его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет усердно работать над тем, чтобы наши страны сблизились. Надеюсь, он заслужит ваше доверие и построит с вами личные отношения, чтобы мы могли ещё активнее развивать наше сотрудничество. От себя добавлю, что один из моих помощников недавно общался с господином Джулиани (личный адвокат Трампа — News.ru). Мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет приехать на Украину, и мы сражу же встретимся. Я просто хотел вас ещё раз заверить, что у вас нет никого, кроме друзей, среди нас. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя только лучшими и самыми опытными людьми. Хочу также сказать вам, что мы друзья. Мы отличные друзья, и вы, господин президент, имеете много друзей в нашей стране, чтобы мы могли продолжать наше стратегическое партнёрство. Я также планирую окружить себя замечательными людьми, и как президент Украины я гарантирую, что все расследования будут открытыми и честными. Могу вас в этом заверить.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас был прокурор (возможно, речь о Викторе Шокине — News.ru), очень хороший, но его отстранили, и это действительно несправедливо. Многие говорят об этом, о том, как он был отстранён, и в это были вовлечены очень плохие люди. Господин Джулиани — очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, прекрасным мэром, и я хотел бы, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его и генпрокурора вам позвонить. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было бы здорово. Бывшая посол США, женщина, была неприятной личностью, и люди, с которыми она имела дело, на Украине, были такими же. Просто хочу, чтобы вы знали это. Кроме того, тут много говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил судебное преследование в отношении него, и многие хотят прояснить этот момент. Поэтому всё, что вы можете сделать совместно с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, что остановил судебное преследование, так что... если бы вы могли разобраться в этом... Для меня это звучит ужасно.

Зеленский: Что хочу сказать вам насчёт прокурора. Во-первых, я в курсе этой истории. Мы имеем абсолютное большинство в нашем парламенте; следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом. Он будет утверждён парламентом и начнет работу в сентябре. Он или она разберётся в ситуации, включая ту компанию, которую вы упомянули. Это дело — вопрос восстановления справедливости, так что мы позаботимся об этом и расследуем это дело. Вдобавок ко всему, я хотел бы отметить, что любая дополнительная информация, которую вы можете нам предоставить, будет крайне полезна для расследования в отношении посла США на Украине, насколько я помню, её фамилия была Йованович. Это хорошо, что вы первый назвали её плохим послом, потому что я на 100% согласен с вами. Её отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не одобрила меня как нового президента.

Трамп: Ну, что-то в отношении неё грядёт. Вам позвонят господин Джулиани и генеральный прокурор Барр, и мы доберемся до сути дела. Я уверен, что вам это удастся. Я слышал, что с прокурором (Шокиным — News.ru) очень плохо обошлись, а он ведь был честным прокурором, так что удачи вам. По моим прогнозам, ваша экономика будет только расти. У вас много активов. Это великая страна. У меня много украинских друзей, они замечательные люди.