Десять украинцев попали под санкции Канады МИД Канады ввел санкции против 10 граждан Украины за связи с Россией

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

Правительство Канады ввело ограничения против 10 граждан Украины, обвиняемых в связях с Россией, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. В частности, под санкции попал бывший премьер-министр Николай Азаров.

Кроме того, Канада ввела рестрикции в отношении его сына Алексея Азарова. Также санкции затронули бывшего генерального прокурора Виктора Пшонку, его сына Артема Пшонку, бывшего вице-премьера Раису Богатрыеву, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко.

Санкции в отношении перечисленных лиц содержатся в разделе «Украина» на сайте канадского министерства. В него вносятся граждане Украины, которые, по мнению ведомства, причастны к воссоединению Крыма и восточных регионов Украины с Россией.

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с немецкими чиновниками попытки Запада использовать замороженные активы России. На встрече присутствовали вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также представители МИД Германии и ведущие немецкие предприниматели.