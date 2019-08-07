Несколько десятков рейсов британской авиакомпании Airways задержано и отменено из-за сбоя в IT-системе. Информация об этом появилась на онлайн-табло лондонских аэропортов.
К пунктам регистрации на территориях воздушных гаваней Хитроу, Гатвик и Сити выстроились очереди, пассажирам также недоступна услуга онлайн-регистрации на рейсы, сообщает РИА Новости. Авиакомпания принесла извинения и порекомендовала клиентам перебронировать билеты на другие даты.
Ранее News.ru писал о забастовке в Хитроу. Стачку устроили сотрудники авиакомпаний British Airways и easyJet, а также работники самого столичного аэропорта. В связи с этим «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево. В конце июля — начале августа также бастовали сотрудники транспортного узла Барселоны.