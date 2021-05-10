Десятки ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

Десятки ракет выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол», заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Были десятки ракет. Мы ещё считаем их.<...> Большинство других ракет, выпущенных из сектора Газа, или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол», — сказал Конрикус в ходе брифинга.
В результате падения ракеты в Сдероте пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти частично признанного государства надеются на проведение международной конференции с участием 20–25 стран по проблемам Ближнего Востока в конце года. В Палестине