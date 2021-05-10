Десятки ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

https://static.news.ru/photo/4a8427a4-b1b7-11eb-b2e2-96000091f725_660.jpg Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global look Press

Десятки ракет выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол», заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Были десятки ракет. Мы ещё считаем их.<...> Большинство других ракет, выпущенных из сектора Газа, или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО «Железный купол», — сказал Конрикус в ходе брифинга.

В результате падения ракеты в Сдероте пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти частично признанного государства надеются на проведение международной конференции с участием 20–25 стран по проблемам Ближнего Востока в конце года. В Палестине хотят , чтобы мероприятие прошло в Москве. Нофаль, однако, признал, что окончательное решение по этому вопросу может принять только международный квартет в составе делегаций Европейского союза, России, США и ООН. По словам посла, необходимо провести министерскую встречу квартета, чтобы подготовить конференцию.