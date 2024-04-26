Десятки человек погибли и пострадали при аварии с автобусом в Сенегале APS: 13 человек погибли и около 40 пострадали в аварии с автобусом в Сенегале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Коунгхеул перевернулся общественный автобус, по меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии, сообщило Агентство печати Сенегала (APS) со ссылкой на источник в службе безопасности страны. Трагедия произошла накануне вечером, 25 апреля.

По предварительным данным, еще около 40 человек пострадали. На месте аварии работают сенегальские правоохранители и представители власти. Причины и подробности случившегося выясняются.

Ранее водителя зажало в автомобиле после массового ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове, в результате которого одна машина влетела в остановку с людьми. В районе аварии образовалась большая пробка, из-за чего спасателям пришлось добираться до места пешком.

Авария произошла рядом с торговым центром «Тау Галерея» на улице 50 лет Октября. Согласно предварительным данным, столкнулись автомобили Opel Astra, ВАЗ 21114, Lada Vesta и пассажирский автобус № 53. От удара водитель одного из транспортных средств потерял управление и въехал в остановку. Пострадали четыре человека.

До этого в Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса, который развозил рабочих. В момент аварии в транспортном средстве находились около 50 человек. В результате ДТП пострадали 10 рабочих, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.