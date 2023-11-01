Десятилетнего ребенка-инвалида насмерть раздавило лифтом в школе DT: десятилетнего мальчика раздавило лифтом в школе для инвалидов в Сиднее

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Десятилетнего мальчика, передвигавшегося в инвалидном кресле, придавило лифтом в школе Святой Люси для детей с ограниченными возможностями в Сиднее, пишет Daily Telegraph. По данным газеты, ребенок скончался на месте от полученных травм.

Работники школы вызвали полицию и медиков. Сотрудники экстренных служб обнаружили ребенка под лифтом, но помочь ему уже было нельзя. После трагедии школу частично перевели на карантин.

Школа Святой Люси обучает детей начальной и старшей школы, у которых диагностировали аутизм или умственную отсталость от легкой до тяжелой степени. Какой диагноз был у погибшего ребенка, не уточняется.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что врачи одной из больниц в Иркутской области диагностировали упавшему с лестницы ребенку воспаление горла, спустя сутки мальчик умер из-за черепно-мозговой травмы. По информации канала, ребенок упал с лестницы 27 октября, первое время он не ощущал ухудшения самочувствия, однако спустя сутки появились жалобы, и мальчика отвезли в больницу. Там врачи отказали родителям ребенка в госпитализации и отпустили семью домой. На следующий день мальчику стало еще хуже, его экстренно доставили в другую больницу, где была выявлена черепно-мозговая травма. Спасти ребенка уже не удалось. В региональном управлении Следственного комитета России возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».