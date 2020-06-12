Десять участников акции протеста против изоляции арестовали в Непале

https://static.news.ru/photo/70429bba-ad71-11ea-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bivas Shrestha/Keystone Press Agency/Global Look Press

В субботу, 13 июня, на территории столицы Непала города Катманду полицией были арестованы десять участников акции протеста против режима изоляции на фоне пандемии коронавируса. В числе задержанных семь граждан других государств.

Представитель полиции Басант Лама заявил в разговоре с журналистами, что иностранцы задержаны по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны.

Акции протеста против изоляции продолжаются в Катманду уже третий день. Непальцы требуют ослабить ограничительные меры, расширить тестирование на коронавирус и использовать эффективные способы для борьбы с инфекцией.

Власти страны ранее сообщали о тратах 89 млн долларов с целью противостояния пандемии и проведении 310 тысяч тестов на выявление болезни. Также в Непале изолированы примерно 158 тысяч человек. Протестующие считают, что этого недостаточно для 30-миллионного государства. В субботу главную дорогу Катманду во время акции перекрыли примерно тысяча человек, передаёт издание Tribune India.

На данный момент известно, что в Непале коронавирусной инфекцией заразились 5062 человек, 16 из них скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты сообщили о вероятном росте числа заражённых коронавирусом в США из-за массовых протестов. Однако некоторые учёные начали менять свои рекомендации на основе политических взглядов.