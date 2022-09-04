Десять человек пострадали при лесных пожарах на севере Казахстана МЧС: десять человек пострадали при лесных пожарах на севере Казахстана

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Десять человек пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. В числе пострадавших — три сотрудника ведомства.

Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек: в том числе пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. В настоящее время четверо пострадавших находятся в больнице, шестеро отпущены на амбулаторное лечение.

Лесной пожар возник в пятницу, 2 сентября, на севере Казахстана. Огонь достиг ближайших сел, были эвакуированы 1841 человек. Площадь распространения огня, по последним данным, составляет 9400 гектаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионах страны движется в позитивном направлении. Тем не менее на этом фоне возникают новые вопросы, требующие повышенного внимания.

Также стало известно, что в России будет создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Комиссию возглавит Дмитрий Григоренко.