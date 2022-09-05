Десять человек погибли в результате резни в Канаде City News: в ходе резни в Канаде погибли десять человек, еще 15 получили ранения

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В канадской провинции Саскачеван вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек. Еще не менее 15 получили ранены. Нападавшие до сих пор на свободе. Об этом сообщает издание City News со ссылкой на правохранительные органы.

Полиция... развернула охоту на двух подозреваемых в воскресенье после того, как 10 человек были зарезаны насмерть и еще не менее 15 получили ранения, — говорится в сообщении СМИ.

Правоохранители объявили в розыск Дамиена и Майлса Сандерсонов. Они подозреваются в серии нападений на территории двух населенных пунктов.

Местным жителям рекомендовано не покидать помещения и не вступать с преступниками в контакт.

Ранее сообщалось, что четыре человека получили ранения в результате нападения мужчины в больнице в шанхайском районе Хуанпу. Нападавший набросился с ножом на людей и удерживал в заложниках несколько человек на седьмом этаже здания. Прибывшие на место происшествия полицейские были вынуждены открыть огонь после того, как мужчина пригрозил зарезать одного из заложников. В результате нападавший был ранен и задержан.