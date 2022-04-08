Слуцкий назвал слова Борреля о конфликте на Украине подарком Киеву

Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам визита в Киев о необходимости завершения конфликта на Украине военными методами повторяет риторику США и является блестящим подарком киевскому режиму с его кровавыми провокациями, обстрелами мирного населения и проявления актов насилия и казни по отношению к военнослужащим, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Блестящий подарок киевскому режиму, который не гнушается кровавыми провокациями, ракетными обстрелами жилых кварталов, пытками и казнями военнопленных. Понимает ли глава европейской дипломатии, на чью сторону он встал? — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Депутат считает, что Боррель своими высказываниями повторяет риторику Вашингтона. Он напомнил, как недавно представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что российская сторона проиграет «эту битву на территории Украины». Он отметил, что США желают видеть Россию проигравшей, однако не потому, что американские власти заботятся об украинцах, а ради собственной выгоды.

Или же ориентиром для Евросоюза окончательно стал Пентагон? США действительно хотят поражения России и способствуют ему напрямую. Но отнюдь не ради украинских граждан — они-то как раз не более чем средство для достижения Вашингтоном цели установления мировой гегемонии, — отметил Слуцкий.

Он добавил, что посещение Украины европейскими высшими лицами, такими как премьер Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Австрии Карл Нехаммер, является ярмаркой тщеславия. Слуцкий подчеркнул, что когда велись обстрелы Донбасса украинскими нацбатальонами на протяжении восьми лет, европейские политики даже не думали о том, чтобы «увидеть ситуацию своими глазами».

Боррель 8 апреля посетил Украину вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам визита он написал в Twitter, что «этот конфликт должен быть выигран на поле боя».

Высказывание главы европейской дипломатии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что ЕС превратился в отдел экономических сношений НАТО.