«Дешевый пиар»: политолог о возможном нападении НАТО на Калининград Политолог Волох назвал «дешевым пиаром» возможное нападение НАТО на Калининград

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Заявления о возможном нападении НАТО на Калининград не более чем «дешевый пиар», заявил политолог Владимир Волох. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что таким образом страны Альянса пытаются показать свои остатки силы. При этом он отметил, что Россия в случае реальной угрозы не бросит Калининградскую область.

Россия никогда не оставит в одиночестве свой важнейший такой стратегический субъект, как Калининградская область. <...> НАТО прекрасно понимает, что это просто заявление, голословные заявления, рассчитанные на дешевый пиар — якобы какая-то сила еще есть у НАТО, — пояснил Волох.

По словам политолога, Североатлантический альянс не станет нападать на Россию, которая имеет боевой опыт и может «дать отпор любому агрессору». Он добавил, что крупномасштабные учения НАТО в Польше, которые вызвали беспокойство в Белоруссии, также являются просто «шумной пиар-кампанией» и способом показать, что у военного блока остались хоть какие-то возможности.

Ранее в Asia Times появилась статья о том, что в случае конфликта между НАТО и Россией первым регионом, по которому ударит Альянс, может стать Калининград. Авторы материала считают, что под угрозой также находятся российские подразделения в Приднестровье.