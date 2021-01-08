Дерипаска прогнозирует мировое лидерство Китая

https://static.news.ru/photo/db297692-51b8-11eb-9c03-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский миллиардер, акционер «Русала» и En+ Олег Дерипаска считает, что в скором времени будущим мировым лидером станет Китай.

Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях, — цитирует Дерипаску Lenta.ru.

Миллиардер отметил, что на съезде Компартии Китая в 2022 году однопартийцы Си Цзиньпина, вероятно, проголосуют за то, чтобы он продолжил возглавлять партию и страну, которая может стать лидером всего мира.

При этом Дерипаска считает, что после продолжительной конфронтации между Пекином и Вашингтоном действующий президент Дональд Трамп, проигравший президентские выборы, уходит с позором, и такой итог россиянин считает абсолютно закономерным.

Даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами в Вашингтоне вряд ли начнётся новая эра, — подчеркнул миллиардер.

Как сообщал NEWS.ru, политолог Марат Баширов назвал Олега Дерипаску «русским Трампом» за размах в политике. Так, предприниматель вполне может оказаться среди кандидатов за депутатское кресло на фоне санкций США против его предприятий. По мнению другого политолога, Ильи Гращенкова, Дерипаска обладает более высокими амбициями, чем место в Госдуме, и вполне может начать свою президентскую кампанию.