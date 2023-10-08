Дерипаска обвинил мировых политиков в разжигании войн Дерипаска заявил, что мировые политики продолжают разжигать войны

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что мировые политики продолжают разжигать войны. В своем Telegram-канале он выразил обеспокоенность тем, что в XXI веке лидеры утратили способность и договариваться, и предотвращать кровопролития.

Настоящий кризис глобальной безопасности. Вместо того чтобы хоть как-то остановить этот кровавый хаос, политики продолжают разжигать эти конфликты и войны, потакая своим жалким безумным амбициям, — написал Дерипаска.

Он считает, что огромные жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы ничем — ни геополитикой, ни идеологией, ни религией.

Дерипаска выразил соболезнования всем пострадавшим и потерявшим близких и в Израиле, и в Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. Он выразил надежду, что удастся создать необходимую для этого решения политическую среду на Южном Кавказе. Он также заявил о возможности проведения в Тбилиси встреч по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что войска вернули контроль на большей части захваченных поселений.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам посла Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.