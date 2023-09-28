Дерево Робин Гуда срубили на севере Англии

Дерево Робин Гуда, которое росло на севере Англии несколько сотен лет, в ночь на 28 сентября срубили неизвестные, сообщается на сайте национального парка Нортумберленд. Этот платан стал популярным у туристов благодаря тому, что в 1991 году был живой декорацией на съемках приключенческого фильма «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли.

Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, известное дерево... упало ночью. У нас есть причины полагать, что его срубили намеренно, — говорится в пресс-релизе.

Полиция графства Нортумберленд сообщила о начале расследования умышленного акта вандализма.

В сентябре двое жителей КНР проделали экскаватором дыру в Великой Китайской стене, чтобы сократить путь до работы. Подозреваемых — 38-летнего мужчину и 55-летнюю женщину — задержали. Оба трудились на стройке недалеко от Великой Китайской стены, которая пролегает между их домом и работой. Специалисты уверены, что одному из крупнейших строительных объектов в истории человечества нанесли невосполнимый урон. Самый ранний участок Великой Китайской стены был построен в IV веке до нашей эры. Задержанным предъявлены обвинения в уничтожении культурной реликвии.