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Депутаты в Херсоне устроили потасовку из-за российского флага

07:02, 24 апреля 2021
Фото: Скриншот/youtube.com

Депутаты Херсонского областного совета на заседании устроили потасовку из-за плаката с флагом России, сообщает Kherson.net.ua.

Инцидент произошёл во время выступления представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егора Устинова. Прервать его речь попытался депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Сергей Хлань. Он хотел повесить парламентарию на шею плакат с нарисованным флагом России и надписью «Пособник оккупанта».

Устинов оттолкнул оппонента, началась потасовка, которую быстро прекратили другие депутаты.

Ранее стало известно, что в Сети появилось видео драки депутатов в Киевском облсовете. Инцидент произошёл после требования парламентариев от Петра Порошенко отправить в отставку руководство совета. Отмечается, что «на защиту» главы облсовета встал депутат партии «Батькивщина». Он нанёс сильный удар в лицо оппоненту, которому пришлось вызывать скорую.

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