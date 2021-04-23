Депутаты в Херсоне устроили потасовку из-за российского флага

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Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского коллеги Владимира Путина о переговорах в Москве. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Не может он во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение, — отметил политик. Такие переговоры должны проводиться...