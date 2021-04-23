Депутаты в Херсоне устроили потасовку из-за российского флага

Депутаты Херсонского областного совета на заседании устроили потасовку из-за плаката с флагом России, сообщает Kherson.net.ua.
Инцидент
Устинов оттолкнул оппонента, началась потасовка, которую быстро прекратили другие депутаты.
Ранее стало известно, что в Сети появилось видео драки депутатов в Киевском облсовете. Инцидент произошёл после требования парламентариев от Петра Порошенко отправить в отставку руководство совета. Отмечается, что «на защиту» главы облсовета встал депутат партии «Батькивщина». Он нанёс сильный удар в лицо оппоненту, которому пришлось вызывать скорую.