https://static.news.ru/photo/e5599988-4473-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пригрозили свержением власти, если он не остановится с законом по продаже земли. Об этом партию «Слуга народа» предупредили представители других партий, сообщил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Мы их предупредили: «Дорогие „слуги“, если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть». Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить, — цитирует Рабиновича телеканал «112 Украина».

Для этого, говорит депутат, нужно совсем немного — сто тысяч человек на улице, которые выйдут «по зову сердца». Рабинович напомнил, что именно его фракция добилась снижения количества продаваемой земли — с 200 тыс. га до 10 тыс. га. Но полностью остановить принятие закона о продаже земли депутатам не по силам.

Депутат предполагает, что на предстоящей сессионной неделе власть попытается продавить закон о продаже украинских земель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Верховной рады ушли на зимние каникулы. Следующее заседание состоится 4 февраля, новая сессия продлится до середины июля.