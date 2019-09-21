https://static.news.ru/photo/6e9439d2-dc6a-11e9-8198-fa163e074e61_660.jpg Никита Потураев и Богдан Ярёменко Фото: Олег Федонюк/facebook.com

Украинские делегации в парламентских ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от партии «Слуга народа». Об этом сообщил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Ярёменко.

Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев — в ПА НАТО, — написал он в Facebook.

Ярёменко напомнил, что парламент работал в «турборежиме»:

Образовал двусторонние «группы дружбы» с Эстонией, Канадой, США, Японией, Литвой (это только начало этой работы); создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО.

Также он заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это связано с возвращением России к работе в ПАСЕ.

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года РФ восстановили в правах. Украина была против этого решения, писал News.ru.