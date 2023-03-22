Депутаты Госдумы заочно получили срок на Украине Суд на Украине заочно приговорил 20 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», сообщается на сайте офиса генерального прокурора Украины. Среди осужденных — члены комитета по экономической политике Сергей Алтухов и Андрей Альшевских, зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко, глава комиссии парламента по мандатным вопросам Отари Аршба, первый заместитель председателя комитета Думы по просвещению Алена Аршинова и депутат парламента Денис Майданов.

По данным суда, парламентарии поддержали просьбу о рассмотрении вопроса, о признании независимости ДНР и ЛНР, а позже проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

Ранее суд в Сумской области приговорил к 10 годам лишения свободы российского военнослужащего, признав виновным в нарушении законов и обычаев ведения боевых действий. По мнению следствия, военный нес службу на блокпосту в городе Тростянце Ахтырского района Сумской области.

Украинский суд также заочно приговорил российского телеведущего Антона Красовского к пяти годам лишения свободы за публичные призывы к геноциду и насильственному свержению власти на Украине. В октябре 2022 года Красовский в интервью с писателем Сергеем Лукьяненко призвал «топить и сжигать» украинских детей.