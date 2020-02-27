https://static.news.ru/photo/448cba39-4dcd-43ea-af0a-5135b1302614_660.jpg Фото: Wikipedia

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская стала героиней скандала во время выездного заседания комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове. Она отказалась отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.

Активисты потребовали, чтобы Королевская покинула помещение, и призвали людей, считающих себя патриотами, не принимать участие в заседании. Они скандировали «Позор!» и «Вон из Львова!». В результате встреча в Львовской областной государственной администрации была сорвана, передаёт УНИАН.

Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали Королевскую за стиль одежды. Поводом для ироничных комментариев послужило то, что депутат надела бейсболку в сочетании с рубашкой от Louis Vuitton, писал NEWS.ru.