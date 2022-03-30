Депутата горсовета в Италии сняли с должности из-за поддержки России

Глава итальянского города Чеккано Роберто Калиджоре лишил полномочий депутата местного горсовета Стефано Джицци после его публикации в поддержку спецоперации РФ на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на la Repubblica. Член партии «Лига» Джицци накануне выложил в соцсеть букву Z в цветах георгиевской ленточки, добавив комментарий в поддержку России. Позже пост был удалён, но от коллег посыпались обвинения и просьбы в адрес мэра уволить чиновника.

«Лига» попросила меня заменить асессора, потому что они считают, что он больше не должен их представлять. Он лишился политического прикрытия, и я отстранил его от должности, — сказал глава города Калиджоре.

Сам Джицци ответил на обвинения коллег словами о «русофобском безумии».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удивление тем, что лидеры западных стран подпитывают «пещерную русофобию». По его словам, они должны понимать пагубность своих действий. При этом он отметил, что в ЕС есть здравомыслящие руководители, которые видят все негативные стороны разжигания русофобии.

Ранее в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается «как реальность, в которой мы функционируем». Он также отметил, что Варшава устанавливает в этой области определённые стандарты.