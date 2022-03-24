Депутат Верховной рады предсказал поражение и капитуляцию Украины

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, посчитал, что обращения президента Украины Владимира Зеленского к НАТО говорят о том, что в скором времени украинская сторона признает себя побеждённой и капитулирует. Кива также подчеркнул, что данные обращения Зеленского стали доказательством отсутствия поддержки Киева со стороны западных стран.

Сегодняшние обращение Зеленского к НАТО само подтверждает скорое полное поражение и капитуляцию Украины, а значит падение его преступного режима. Также говорит о полном отсутствии поддержки Запада, который пытается отделаться от комика пустыми обещаниями, словами поддержки и осуждениями действий РФ, — написал Кива в Telegram-канале.

Ранее лишённый депутатского мандата Верховной рады Илья Кива предположил, что националистические украинские группы планируют в ближайшие две недели совершить в стране госпереворот. Он считает, что в этом также активно может участвовать мэр Киева Виталий Кличко.

Помимо этого, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от мирного урегулирования ситуации в стране, способствует её скорому распаду. По его словам, чем быстрее украинский лидер «поднимет белый флаг», тем больше шансов, что Украина сохранится в нынешних границах.