Депутат Рады назвал украинцев и русских одним народом

Украинцы и русские являются одним народом. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Его слова приводит ТАСС.

Депутат отметил, что украинцев и русских объединяют символы общей победы над фашизмом.

Так было, так есть и так будет. И ничто не сможет это изменить, — подчеркнул Кива.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, русские испокон веков жили на территории Украины. Путин подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом. Глава государства отметил, что нынешнее руководство Украины недружественно к России, по-другому трудно объяснить этот проект закона.

На эту тему также высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что русские и украинцы — это два разных народа, которые могли бы жить в духе добрососедства, если бы не действия Москвы.