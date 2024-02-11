Республиканец четыре часа убеждал сенат Конгресса США не помогать Украине Республиканец Майк Ли: США пора прекратить помогать Украине

Фото: Rod Lamkey - CNP /Global Look Press

Сенат Конгресса США почти четыре часа транслировал безостановочное выступление представителя штата Юта республиканца Майка Ли. Он заявил, что Вашингтон уже оправил Киеву свыше $113 млрд и на этом пора остановиться.

Мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как границы Америки истекают кровью, — подчеркнул законодатель.

Майк Ли является одним из самых последовательных защитников идеи дополнительного финансирования южных границ Соединенных Штатов. Перед началом своего выступления в сенате он предупредил в соцсети Twitter (X) о намерении разоблачить проект помощи Украине и пообещал, что надолго задержится на трибуне.

Мы пообещали американскому народу настоящую безопасность границ, прежде чем мы отправим еще хоть один пенни за границу, я намерен сдержать это обещание, — подчеркнул Майк Ли.

Ранее сообщалось, что за выделение помощи Украине и Израилю на общую сумму $95,34 млрд на процедурном голосовании высказались 60 американских сенаторов. При этом деньги на охрану южной границы Соединенных Штатов выделены не будут.