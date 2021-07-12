Депутат рассказал о выгоде от производства «Спутника V» в США

В Южной и Центральной Америке российская вакцина «Спутник V» пользуется большим спросом. Поэтому выгоднее всего её производить именно в США. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Решение о производстве российского препарата в Штатах связано не с политикой, а с экономикой. Это более выгодно с точки зрения логистики, — отметил политик.

Так, среди жителей Южной и Центральной Америки много тех, кто использует российскую вакцину. Однако производство препарата в США не означает его признание. Просто производители собираются получать выгоду от её продажи в другие страны и не более того.

Но, если США всё-таки подойдут к проблеме более объективно и изучат результаты исследования по российской вакцине, а также показатели эффективности в Южной и Центральной Америке, то это может ускорить процесс признания препарата, резюмировал Куринный.

Ранее стало известно, что фармацевтические компании США начали переговоры с российскими производителями, чтобы запустить производство вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны.