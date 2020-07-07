Депутат рассказал, кто стоит за конфликтом с Софийским собором

https://static.news.ru/photo/fad97d58-c05d-11ea-acf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tugay Kutlu/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов поддержал обращение Госдумы к парламенту Турции с призывом повлиять на власти страны при обсуждении изменения статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле. Он считает, что конфликт с Софийским собором служит «силам, далёким от интересов ислама и православия».

Решение судьбы собора Святой Софии в пользу сохранения музея послужит укреплению отношений между традиционными конфессиями, народами и культурами. Провоцирование конфликта не просто осложняет наши отношения, но и служит интересам сил, далёких от интересов ислама и православия, — заявил «Царьграду» Гаврилов.

Он подчеркнул, что Россия уважает усилия, приложенные Турцией по восстановлению собора, который сейчас является «одной из выдающихся жемчужин мировой культуры».

Собор Святой Софии является объектом повышенного интереса у российских туристов и паломников, и мы хотели бы надеяться на то, что турецкая сторона согласится оставить собор в статусе памятника — достояния человечества. Его должны посещать все верующие, — считает депутат.

Он также сообщил, что хорошим вариантом могло бы стать принятие предложения армянского патриарха Турции, который выступил за предоставление возможности служить в соборе разным конфессиям.

Как писал NEWS.ru, изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле может нанести ущерб историческому объекту. Депутаты Госдумы РФ подготовили проект обращения, в котором призывают своих коллег в Великом национальном собрании (парламенте) Турции предотвратить это. Депутаты выразили убеждение, что необходимо «предпринять все возможные шаги для того, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесён поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба». Кроме того, в Госдуме считают, что это решение будет чувствительным для наших граждан.

Намерение турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть вызывает тревогу и у Русской православной церкви (РПЦ). Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, являющегося символом для миллионов христиан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил рассмотреть возможность превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Сейчас объект работает как музей.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.