Депутат Рады заявил о «плохом знаке» для Киева после «Крымской платформы»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказался о замене представителей ведущих стран Запада на саммите «Крымской платформы». Он уверен, что это является плохим знаком для Киева, о чём написал в Facebook.

Саммит по возвращению Крыма Украине состоялся 23 августа. Президент Владимир Зеленский назвал его старт успешным, а также отметил, что на «Крымской платформе» была создана «мощная международная коалиция» для «освобождения» Крыма.

Однако, отмечает Волошин, на саммит не приехал министр иностранных дел Франции, а вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли. Великобритания, которую позиционируют ключевым куратором команды Зеленского, прислала вместо министра обороны «девушку», которая по факту занимает должность замглавы внешнеполитического ведомства.

Всё это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей, — отметил Волошин.

Депутат усомнился в отсылках западных стран на ситуацию в Афганистане, которая якобы заставила их пересмотреть свои планы.

Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот, — аргументирует парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о так называемом обратном отсчёте до освобождения Крыма, своей политикой запустил обратный отсчёт для украинской государственности. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.