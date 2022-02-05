Депутат Рады: Запад устроил геноцид украинского народа

Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа, заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он также обвинил западные страны в разграблении Украины. По этой причине люди бегут из страны, добавил депутат. Об этом народный избранник заявил в своём Telegram-канале.

Запад устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна, — написал Кива.

Он отметил, что за 8 лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что украинца приговорили к пяти годам условно за распространение в социальных сетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Согласно постановлению Чаплинского районного суда Херсонской области, местный житель нарушил закон о декоммунизации. Документ был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Мужчина получил условный срок, так как полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.