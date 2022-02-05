Депутат Рады: Запад устроил геноцид украинского народа
Депутат Рады Кива заявил, что Запад устроил геноцид украинского народа
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:57, 06 февраля 2022
Фото: modofukraine/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид местного народа, заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он также обвинил западные страны в разграблении Украины. По этой причине люди бегут из страны, добавил депутат. Об этом народный избранник заявил в своём Telegram-канале.
Запад устроил геноцид в стране украинского народа, дав возможность и безнаказанность нацистам и гомосексуалистам творить беспредел, а в это время грабилась и разворовывалась страна, — написал Кива.
Он отметил, что за 8 лет механизм действия режима был отлажен, людей запугивают, заставляют бежать из страны посредством уголовного преследования.
Ранее сообщалось, что украинца приговорили к пяти годам условно за распространение в социальных сетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Согласно постановлению Чаплинского районного суда Херсонской области, местный житель нарушил закон о декоммунизации. Документ был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Мужчина получил условный срок, так как полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.