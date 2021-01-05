Депутат Рады уверен, что Украину будут грабить из-за штурма Капитолия

https://static.news.ru/photo/112d37ea-51ac-11eb-986a-fa163e074e61_660.jpg Ренат Кузьмин Фото: Ренат Кузьмин/facebook.com

Беспорядки, произошедшие на Капитолийском холме в Вашингтоне, повлияют на превращение Украины в площадку для отмывания украденных денег. Население страны станет бесправными рабами, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

С недореволюцией в США всё ясно: деньги решили исход дела. <...> Деньги для них сегодня — смысл жизни, центр существования вселенной и основная мотивация для предателей, — прокомментировал политик события в США на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь Украину будут грабить: её бюджет, ресурсы, население и средства международной финансовой помощи, делая это «ещё с большей силой и цинизмом».

Кузьмин считает, что американский лидер Дональд Трамп изначально «предал своих избирателей», это и привело к беспорядкам, а позже политика предали генеральный прокурор, Верховный суд и вице-президент страны. Депутат Рады пояснил, что угроза пошатнуть позицию доллара на мировом финансовом рынке многих настроила против нынешнего главы Белого дома.

Как писал NEWS.ru, ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал беспорядки в США «беспрецедентным насилием». Он положительно отнёсся к тому, что победителем президентских выборов утвердили Джо Байдена. Глава Украины восхитился «величайшим демократическим институтом в мире», который спустя несколько часов после штурма Капитолия провёл заседание, «подтвердившее волю американского народа».

6 января в США начались беспорядки на фоне заседания конгресса, который должен был утвердить 78-летнего Джо Байдена новым президентом страны. Сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, процедура была прервана, конгрессмены были эвакуированы. Позже силовики сумели вытеснить протестующих из здания и ночью 7 января итоги выборов были окончательно утверждены. В ходе столкновения погибли четыре человека: одну безоружную женщину застрелили, ещё одна сторонница Трампа была затоптана насмерть, двое мужчин скончались от инфаркта и инсульта соответственно.