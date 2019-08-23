https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, являющийся фигурантом нескольких уголовных дел, рассказал о том, как США управляли Украиной во времена президентства Петра Порошенко.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на самом деле управлялось куратором из Вашингтона и использовалось для давления на украинские власти для принятия нужных решений.

Имя её Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским, она непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ, — сказал Онищенко в эфире телеканала NewsOne.

При этом он подчеркнул, что у ФБР был компромат на Порошенко, чтобы в случае его переизбрания дальше им манипулировать.

Задача Соединённых Штатов — ослабить Россию, то есть вот эта война, которая там происходила на Украине с 2014 года, — им это было выгодно. Выгодно было и Америке, и Порошенко, — рассказал Онищенко.

Ранее News.ru писал о том, что сотни заключённых проходят подготовку у инструкторов НАТО, чтобы участвовать в диверсиях на юго-востоке Украины. Об этом рассказал задержанный в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) агент украинской Службы безопасности (СБУ).