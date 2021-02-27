Депутат Рады рассказал о намерении Зеленского преступать закон

https://static.news.ru/photo/25a1a81a-7974-11eb-be51-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать «преступать закон и нивелировать Конституцию». Такое заявление сделал Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, Зеленский уже «запутался в своих преступлениях», сообщает «112 Украина».

В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться, — отметил Кива.

Он считает, что Украина приобрела некачественную вакцину, однако «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность». Чтобы она была незаметной и менее обсуждаемой в обществе, официальный Киев «затыкает рты оппозиции и телеканалам», подчеркнул депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд жалоб на негативные побочные эффекты после вакцинации препаратом AstraZeneca зафиксировали на Украине. Об этом рассказал замглавы Минздрава и главный санитарный врач республики Виктор Ляшко. Он уточнил, что шесть жалоб поступили из Черкасской области и одна — из Черниговской. Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 24 февраля. Накануне самолёт из Индии доставил полмиллиона доз препарата.