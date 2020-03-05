https://static.news.ru/photo/a4042a38-5f04-11ea-af0f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский Фото: alexeygoncharenko/facebook.com

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, о чём разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отказался пожать ему руку. Парламентарий первым протянул её сразу после того, как публично обвинили главу государства во лжи и кумовстве. Всё произошло на заседании Верховной рады, где утверждался состав нового правительства.

Как заявил депутат порталу «Обозреватель», он сделал этот жест потому, что Зеленский — избранный большинством украинцев президент.

И хотя он мне не нравится, но я с уважением отношусь к миллионам людей, которые избрали его, — сказал Гончаренко.

По его словам, отказ Зеленского от рукопожатия говорит о его «проблемах с этикетом».

А дальше он мне сказал не переходить на личности, на что я ему ответил, что на личности никто не переходил и не надо врать. Это весь наш разговор, — добавил парламентарий.

Вечером 4 марта Верховная рада в ускоренном режиме заменила состав правительства. Депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и большинство его министров. На их место пришли люди из бизнеса, из менее публичных должностей и те, кто работал при прошлой власти.

Так, кресло главы кабмина занял Денис Шмыгаль — бывший предприниматель, пришедший во власть по приглашению президента Владимира Зеленского. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, премьер считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.