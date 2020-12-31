Депутат Рады объяснил отказ Украины от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/6337e3b4-4d74-11eb-b500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко хочет нажиться на закупке вакцины от коронавируса, поэтому отказывается регистрировать российский препарат «Спутник V». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, нажиться будет сложно, если вакцину будут производить на Украине.

Ляшко ранее заявил, что разрешит использование в стране только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, а у «Спутника V» они якобы завершатся лишь в конце 2021 года. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий добавил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой, в частности США.

Кива в Facebook назвал Ляшко и Радуцкого аферистами, которые «в начале 2020 года заработали на продаже масок из госрезерва за границу».

Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством, — написал депутат.

Он добавил, что действия таких чиновников могут иметь тяжёлые последствия для здравоохранения Украины.

Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство! — подчеркнул Кива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент Украины Пётр Порошенко считает: применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране будет «тянуть за собой риски». Порошенко заявил, что естественный спад коронавирусной инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля власти обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины, а в течение 2021 года необходимо вакцинировать всех украинцев.