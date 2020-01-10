https://static.news.ru/photo/fb24be30-3453-11ea-9d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал уволить посла Украины в Иране из-за его заявления, что Boeing 737 «точно не был сбит». Парламентарий счёл это неуважением по отношению к родным погибших украинцев.

Сделал обращение к президенту о том, чтобы уволить посла Украины в Иране. Заявления посольства о том, что самолёт точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших, — написал Гончаренко в Facebook.

По его мнению, это заявление является недопустимым ни с моральной, ни с профессиональной точек зрения.

После авиакатастрофы под Тегераном посольство выпустило сообщение, в котором говорилось, что самолёт украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», по предварительным данным, разбился из-за аварии двигателя и причин говорить о теракте нет. Позже слова о теракте из текста вообще убрали.

Как писал NEWS.ru, председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси распорядился ускорить расследование по сбитому под Тегераном украинскому самолёту. Вооружённые силы Исламской Республики признали, что случайно выпустили ракеты по пассажирскому лайнеру.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.