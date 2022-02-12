Депутат Рады подтвердил, что россиян на Украине не ждут

Власти Украины негласно запретили въезд в страну гражданам России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. О внезапном запрете он рассказал в Telegram.

Украина перестала впускать на свою территорию граждан России, — написал депутат.

При этом он не указал никаких ссылок и не уточнил, от кого получил такую информацию. О новом запрете прежде рассказали в соцсетях.

Ранее стало известно, что граждане России пока не смогут попасть на территорию Украины. Въезд для них полностью запрещён, сообщает «Cтрана.ua» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях. Издание отмечает, что, по информации свидетелей, исключения делают лишь для тех россиян, кто обладает справкой о смерти близких родственников на Украине.