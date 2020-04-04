Депутат Рады осудил присоединение Киева к санкциям ЕС против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/00ee8dc2-763b-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Вадим Рабинович Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович подверг жёсткой критике МИД Украины за присоединение к санкциям ЕС против Белоруссии.

Политик сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что присоединение Киева к санкциям «15 летней давности» — это «преступный поступок по отношению к народу Украины, преступный по отношению к дружбе с белорусским народом».

Беларусь — один из самых надёжных таких союзников. На этой неделе они присоединяются к европейским санкциям против Беларуси, введённым 15 лет назад. Ну, скажите, какой мозг поразил там этих, в МИДе что сидят, какой вирус их поразил, что с ними такое? Ну, это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина. Что мы сделали, для чего, можно мне узнать? — прокомментировал Вадим Рабинович события.

Он добавил, что у политиков нет совести, раз они отказываются от союзника в такой сложный период для страны.

Я считаю, что это поступок, преступный по отношению к Украине, преступный по отношению к дружбе с белорусским народом. Ну какого дегенерата, простите, ну у меня нет других слов, какой дегенерат на потребу кому сделал это сейчас? И тишина, молчание, как будто власти нет, — раскритиковал Вадим Рабинович действия МИД.

Он добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал для Украины «только хорошее», неоднократно помогал Киеву, в том числе и в ситуации с Донбассом. При этом политик отметил, что недавно была встреча белорусского и украинского лидеров и она «выглядела дружелюбной».

Каким отсутствием мозгов надо обладать, чтобы такое сегодня сделать, в самый сложный период? Ну, и как они теперь будут разговаривать с Лукашенко? Ну, совесть какая-то должна быть? — подытожил Вадим Рабинович.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрешение конфликта на Украине зависит от действий Киева. Он отметил, что правительство Украины может «сколько угодно» обвинять Россию в этом конфликте, но если Москва делает шаги в этом направлении, то надо воспользоваться этим шансом и вести диалог.