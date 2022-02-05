Депутат Рады: люди бегут из Киева из-за «вторжения» России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева уезжают из столицы в глубинку или за границу, опасаясь «российского вторжения». Он отметил, что в последнее время «на улицах Киева стало заметно меньше автомобилей и людей». О своих выводах парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.

Причина бегства? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить, — написал Кузьмин.

Он добавил, что в этой ситуации в городе возрастёт уровень преступности из-за людей, которые пойдут грабить дома тех, кто уезжает из города. По мнению политика, киевляне готовятся к худшему сценарию развития событий на российско-украинской границе. Он пояснил, что власти страны никак не реагируют на происходящее, поскольку сами эвакуируют семьи и имущество.

Ранее депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид. Он также обвинил западные страны в разграблении Украины. По этой причине люди бегут из страны, добавил депутат.