18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Депутат Рады: люди бегут из Киева из-за «вторжения» России

Депутат Рады Кузьмин заявил, что люди бегут из Киева из-за «вторжения» России
06:53, 06 февраля 2022
Депутат Рады: люди бегут из Киева из-за «вторжения» России Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что жители Киева уезжают из столицы в глубинку или за границу, опасаясь «российского вторжения». Он отметил, что в последнее время «на улицах Киева стало заметно меньше автомобилей и людей». О своих выводах парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.

Причина бегства? Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить, — написал Кузьмин.

Он добавил, что в этой ситуации в городе возрастёт уровень преступности из-за людей, которые пойдут грабить дома тех, кто уезжает из города. По мнению политика, киевляне готовятся к худшему сценарию развития событий на российско-украинской границе. Он пояснил, что власти страны никак не реагируют на происходящее, поскольку сами эвакуируют семьи и имущество.

Ранее депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Запад захватил контроль над властью на Украине и устроил геноцид. Он также обвинил западные страны в разграблении Украины. По этой причине люди бегут из страны, добавил депутат.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео