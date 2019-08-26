https://static.news.ru/photo/b25572ac-c811-11e9-bc38-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Nuclear Security Administration

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа использовать ядерные бомбы в борьбе с ураганами.

По мнению парламентария, хозяину Белого дома следует быть осторожным с подобными высказываниями, поскольку люди перестанут адекватно оценивать опасность ядерного оружия.

Такое ощущение, что люди забывают о климатических и природных последствиях после применения ядерного оружия. Могут наступить катаклизмы, которые связаны со смертями всего живого в радиусе применения оружия, — сказал депутат в интервью ФАН .

Шерин предположил, что заявление Трампа может быть попыткой привлечь к себе внимание. В этом плане он сравнил американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что в их поведении прослеживается отпечаток шоу-бизнеса.

Ранее News.ru писал, что предложение Трампа прокомментировали учёные. Они отметили, что президент США стал жертвой антинаучного мифа, который существует более 50 лет. Применение ядерного оружия не только не остановит ураган, но и приведёт к экологической катастрофе.