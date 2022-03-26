Депутат ГД Калашников: сейчас неподходящее время для референдума в ЛНР

Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас не самое подходящее время, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Так он прокомментировал слова главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ.

Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав РФ сейчас неподходящее время, — сказал Калашников.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 27 марта заявил, что референдум о вхождении республики в состав России может быть проведён в ближайшее время. Он предположил, что жители ЛНР проголосуют за. Пасечник отметил, что подавляющее большинство луганчан, находясь последние восемь лет под обстрелами ВСУ и в условиях экономической блокады, чувствовали исключительно поддержку России и были бы рады «вернуться в родную гавань и начать работать на одно большое светлое будущее».

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ними. Госдума ратифицировала договоры 22 февраля.