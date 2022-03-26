Депутат ГД Калашников: сейчас неподходящее время для референдума в ЛНР
Депутат Калашников: сейчас неподходящее время для референдума о вхождении ЛНР в состав РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:53, 27 марта 2022
Леонид КалашниковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас не самое подходящее время, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Так он прокомментировал слова главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о проведении референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ.
Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав РФ сейчас неподходящее время,— сказал Калашников.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 27 марта заявил, что референдум о вхождении республики в состав России может быть проведён в ближайшее время. Он предположил, что жители ЛНР проголосуют за. Пасечник отметил, что подавляющее большинство луганчан, находясь последние восемь лет под обстрелами ВСУ и в условиях экономической блокады, чувствовали исключительно поддержку России и были бы рады «вернуться в родную гавань и начать работать на одно большое светлое будущее».
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ними. Госдума ратифицировала договоры 22 февраля.