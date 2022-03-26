Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский утратил контроль над нацбатальонами

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, участники нацбатальонов не выполняют приказы украинского лидера и действуют, исходя из своих собственных интересов, передаёт РИА Новости.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что Зеленский полностью утратил контроль над националистическими батальонами и боевиками. Они ему не подчиняются, не выполняют его приказы и действуют, исходя из своих интересов, — сказал депутат.

По мнению парламентария, весь патриотизм боевиков националистических батальонов основан «на долларовом эквиваленте» и никакая Украина им не нужна.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что бойцы украинских нацбатальонов подлежат смертной казни, если будут доказаны факты их преступлений в отношении жителей Донбасса.

Басурин отметил, что преступлений с 2014 года было совершено много, эти случаи должны быть расследованы, а результаты переданы в международный суд. По его словам, все сведения о военных преступлениях нацбатальонов передаются представителю ООН по правам человека.