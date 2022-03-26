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Депутат Госдумы Шеремет: Киев потерял последний шанс сохранить Украину

09:04, 28 марта 2022
Депутат Госдумы Шеремет: Киев потерял последний шанс сохранить Украину Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Украинские власти потеряли шанс сохранить государство в его нынешних границах. Причин продолжать с ними переговоры нет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я <...> не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры, — цитирует агентство парламентария.

По мнению депутата, вести переговоры следует с США. Им выгодно продолжение конфликта и превращение территории Украины в выжженную землю.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров российской и украинской делегации состоится 29–30 марта. Он пройдёт в очном формате в Турции.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны в ходе переговоров сближают позиции в отношении второстепенных тем, про этом по первоочередным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Он также подчеркнул, что без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания ею Крыма и Донбасса заключение договора об урегулировании с Киевом маловероятно.

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