Депутат Госдумы Шеремет: Киев потерял последний шанс сохранить Украину
Сергей Попов
Сергей Попов
09:04, 28 марта 2022
Депутат Государственной думы РФ Михаил ШереметФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Украинские власти потеряли шанс сохранить государство в его нынешних границах. Причин продолжать с ними переговоры нет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Киев утратил последний шанс сохранить Украину в нынешних границах. Время безвозвратно ушло. На сегодня я <...> не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры, — цитирует агентство парламентария.
По мнению депутата, вести переговоры следует с США. Им выгодно продолжение конфликта и превращение территории Украины в выжженную землю.
Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров российской и украинской делегации состоится 29–30 марта. Он пройдёт в очном формате в Турции.
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны в ходе переговоров сближают позиции в отношении второстепенных тем, про этом по первоочередным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Он также подчеркнул, что без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания ею Крыма и Донбасса заключение договора об урегулировании с Киевом маловероятно.