Депутат Госдумы Шеремет: Киев потерял последний шанс сохранить Украину

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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и ведёт мониторинг радиационной обстановки в России. Она остаётся стабильной, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. <…> Радиационная обстановка в РФ остается стабильной. Ситуация на контроле Роспотребнадзора​,...